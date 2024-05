Radović ponovo najbolji u Laškom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac, Filip Radović, drugi put uzastopno pobjednik je međunarodnog stonoteniskog turnira u Laškom.

On je danas u finalnom meču, kategorije S10, pobijedio Poljaka Igora Mištala 3:2, po setovima 5:11, 11:2, 7:11, 11:3 i 11:6.

Radović je ranije danas u polufinalnom meču bio ubjedljiv protiv Čileanca Manuela Felipea Ečavegurina 3:0 (11:5, 11:7 i 11:6).

Bronzani iz Tokija do trofeja došao je sa maksimalnim učinkom.

U grupi slavio je protiv Poljaka Pavela Vlodike 3:1 (11:4, 11:4, 10:12 i 11:4) i Čeha Ivana Karabeca 3:0 (11:4, 11:5 i 13:11), dok je juče u četvrtfinalnom meču eliminisao Ting Čun Lina iz Kineskog Tajpeha 3:1 (8:11, 11:2, 11:6 i 11:7).

Radović je kazao da nije bilo lako odbraniti titulu, navodeći da su svi njegovi protivnici imali dodatni motiv.

“Turnir u Laškom je jedan od najjačih na svijetu, imao sam ozbiljne rivale još u grupnoj fazi, posebno u četvrtfinalu protiv relativno nepoznatog igrača iz Kineskog Tajpeha. Izgubio sam prvi set, ali sam kasnije uspio da preokrenem rezultat i izborim polufinale”, rekao je Radović.

On je podsjetio da mu je protivnik u finalu bio četvrtoplasirani igrač sa Svjetske rang liste, ali da je nakon preokreta uspio da slavi.

“Osvajanjem turnira u Podgorici i Laškom uspio sam da učvrstim drugu poziciju na Svjetskoj rang listi. Neću nastupiti u Ostravi, ostaje mi da se pripremim što bolje za Paraolimpijske igre u Parizu”, rekao je Radović.

Drugi crnogorski predstavnik, Luka Bakić, eliminisan je juče u četvrtfinalu.

Trener reprezentacije Vladimir Marić, kazao je da je turnir u Laškom bio izuzetno kvalitetan i da je, kao i svake godine, okupio “krem” svjetskog para stonog tenisa.

“Radović je još jednom pokazao da mu je mjesto na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja. Osvajanjem turnira obezbijedio je drugo mjesto na rang listi, što će mu donijeti lakši žrijeb na Igrama u Parizu”, rekao je Marić.

Govoreći o nastupu Bakića, on je kazao da je želja bila da se dobrim rezultatima na turnirima u Podgorici i Laškom popravi plasman na rang listi i dođe do četvrtog mjesta.

“Nije uspio, izgubio je u četvrtfinalu od nezgodnog Poljaka Pavela Vlodike, koji je svima pravio probleme”, rekao je Marić.

Turnir u Laškom okupio je ove godine 288 stonotenisera iz 49 država svijeta.

