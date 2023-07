Od 7. avgusta isporuka besplatnih udžbenika školama

Podgorica, (MINA) – Zavod za školstvo počeće od 7. avgusta da isporučuje školama komplete udžbenika za I, II i III razred, koje će one dalje dijeliti učenicima.

Nakon sedam dana će uslijediti isporuka kompleta za IV, V, VI razred, a od 21. avgusta za učenke VII, VIII i IX razreda, prenosi portal Roditelji.

Udžbenici za drugi strani jezik biće isporučeni školama od 20. avgusta.

Nakon što škole dobiju udžbenike, organizuju njihovo sortiranje i zatim obavještavaju roditelje i učenike kada da dođu da ih preuzmu.

Ministarstvo prosvjete, na osnovu odluke parlamenta, obezbjeđuje budžetom novac za besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola.

To pravo se primjenjuje od 2021. godine, kada je predsjednik Skupštine prihvatio predlog Udruženja Roditelji i inicirao usvajanje izmjena zakona.

