Obustava saobraćaja preko Trešnjevika u naredna tri mjeseca

Podgorica, (MINA) – Saobraćaj preko prevoja Trešnjevik u naredna tri mjeseca biće dvokratno obustavljan zbog adaptacije regionalnog puta Mateševo – Andrijevica, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Iz Uprave su kazali da će obustava saobraćaja početi od sjutra i trajaće do 21. decembra.

„U naredna tri mjeseca, preko Trešnjevika biće obustavljen saobraćaj u vremenskom intervalu od osam do 11 i od 13 do 16 sati“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave su rekli da je cilj radova, koje na prevoju Trešnjevik izvodi firma Asfalt-Beton gradnja, saniranje oštećenja na putu od Mateševa prema Andrijevici.

