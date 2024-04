Obrazovanje, rad i znanje da budu jedini garant uspjeha

Podgorica, (MINA) – Obaveza države je da stvori ambijent u kojem će obrazovanje, rad i znanje biti jedini garant uspjeha, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Kancelarije predsjednika za odnose s javnošću, najbolji student Univerziteta Crne Gore Marko Vulević je, povodom 4. aprila – Dana studenata, proveo dan sa Milatovićem.

Milatović je, kako se navodi, istakao da Crna Gora posjeduje izuzetan ljudski potencijal, koji se mora dodatno afirmisati kako bi izgradili bolje i prosperitetnije društvo.

On je naglasio da samo društvo jednakih šansi, u kojem će najbolji biti nosioci napretka, i budućim generacijama može obezbijediti da žive u ljepšoj i bogatijoj Crnoj Gori.

„Naveo je da je obaveza svih nas da stvorimo ambijent u kojem će obrazovanje, rad i znanje biti jedini garant uspjeha“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vulević iskazao zadovoljstvo susretom sa Milatovićem i dodao da „Crna Gora ima predsjednika koji čuje studente, čiji glas više nije toliko tih, ističući da dobri studenti kreiraju dobru budućnost“.

„Osim što ima prosjek deset na Fakultetu političkih nauka, Marko je i član Mеnse, dobitnik više nagrada, a govori i nekoliko svjetskih jezika“, dodaje se u saopštenju.

