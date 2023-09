Obijanje depoa najopasniji udar na institucije, šest osumnjičenih

Podgorica, (MINA) – Obijanje depoa podgoričkog Višeg suda je najznačajniji i najopasniji udar na institucije države i pravosudni sistem, ocijenjeno je na sjednici Biroa za operativnu koordinaciju i saopšteno da se radi na identifikaciji šest osoba osumnjičenih da su učestvovale u tom događaju.

Kako je saopšteno iz Biroa, na sjednici, kojom je rukovodio minister pravde i koordinator Biroa Marko Kovač, razmatrana su pitanja bezbjednosti i mjera zaštite objekata i prostorija organa za sprovođenje zakona, sa posebnim fokusom na događaj u vezi depoa Višeg suda u Podgorici.

“Na osnovu prikupljenih informacija, Biro za operativnu koordinaciju je u odnosu na obijanje depoa Višeg suda u Podgorici, konstatovao da se radi o najznačajnijem i najopasnijem udaru na institucije države i pravosudni sistem”, navodi se u saopštenju.

Zaključeno da je riječ o aktivnostima sa visokim nivom organizacije i profesionalizma, koja je podrazumijevala učešće većeg broja osoba različite profilacije.

“Konstatovano je da su nadležni državni organi u kratkom roku preduzeli sve potrebne aktivnosti na planu utvrđivanja svih okolnosti i činjenica vezanih za predmetni događaj, kao i identifikaciju i pronalaženje osoba koje su učestvovala u istom”, navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, pronađeno je više tragova, koji će biti predmet dalje obrade i vještačenja.

“A trenutno se preduzimaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji šest osoba za koja se osnovano sumnja da su učestvovala u ovom događaju”, ističe se u saopštenju.

Kako se dodaje, paralelno sa navedenim aktivnostima, preduzimaju se i aktivnosti na pronalaženju nalogodavaca ovog kriminalnog poduhvata.

“Ipak, uzimajući u obzir ozbiljnost aktuelne situacije i moguće posljedice, Biro za operativnu koordinaciju je ukazao na obavezu hitnog inteziviranja svih aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora u cilju zaštite vitalnih interesa državnih institucija”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je, navodi se, konstatovano i da je lokacija na kojoj se nalazi zgrada u kojoj je smješten Viši sud, i pored viskog stepena mjera fizičko – tehničkog obezbjeđenja zgrade, veoma kompleksna sa aspekta različitih bezbjednosnih rizika.

“Te da se u odnosu na navedeno aktivno radi na trajnom rješavanju i obezbjeđenju prostornih i infrastukturnih kapaciteta za potrebe sudskih i tužilačkih instanci”, piše u saopštenju.

Biro je ocijenio da je neophodno da se u međuvremenu preduzmu dodatne mjera tehničkog i drugih vidova obezbjeđenja zgrade u kojoj se nalazi Viši sud u Podgorici.

“Zaključeno je da će organi za sprovođenje zakona, zajedničkim naporima, odlučno stati u zaštitu državnih interesa i pred lice pravde izvesti sve osobe koje su učestovala u ovom kriminalnom poduhvatu”, navodi se u saopštenju.

Sjednici Biroa su po pozivu prisustvovali predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

