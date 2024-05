U srijedu isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 29. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Vrbica,dio Toka

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati: Potkraj Šaranovića,Mandići,

dio Komunice

Cetinje

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati:Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori,Kobilji Do, Vulaši, Pro Monte, Velestovo, Markovina, Bajramovica, Monteks, Čevo, Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Kuside, Krstac, Dio Vilusa

– u terminu od 08 do 16 sati: “Dio Kapinog Polja, dio Kočana

Bar

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Dio potrošača na priobalnom pojasu kod marine u Sutomoru i potrošači u podnožju Golog brda.

Ulcinj

-u terminu od 08 do 15 sati:dio naselja Bogradskog – Donji Štoj

Kotor

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: Nalježići

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati:Risan -područje od škole prema centru

-u terminu od 8:30 do 15 sati: Sveti Stasije- dio potrošača

-u terminu od 09 do12 sati:Dom zdravlja -Industrijska Zona i područje oko Doma zdravlja u zoni

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati:Žager-Bijela

-u terminu od 08 do 14 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj

Tivat

-u terminu od 08 do 10 sati: Lepetane, Donja Lastva,Gornja Lastva, Seljanovo- dio potrošača

Mojkovac

-u terminu od 09 do 15 sati: Tutići, Štitarica 1

-u terminu od 08 do 15 sati: Crna Poda, Dobrilovina

Kolašin

–u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

Bulje,Sela

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Lješnica , Medanovići , Ostrel, Čokrlije,Sutivan, Njegnjevo

-u terminu od 09 do 17 sati: Jablanovo

-u terminu od 09 do 11 sati:Nikoljac, Sportska hala, Zgrade MUP-a, PIO i fonda Zdravstva, Obrov, Malo polje, Rakonje, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Dio sela Goražde,dio sela Mašte

-u terminu od 08 do 11 sati:Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

-u terminu od 14 do 17 sati:Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča-Opština Berane(3.049 potrošača)

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati : dio sela Tršnjevo, dio sela Božiće, dio sela Prisoja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:dio sela Vrbica, dio sela Tucanje

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Komarača,Meteh,Jara i Babino Polje

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dosuđe, Lijevi i Desni Grnčar

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Radetina

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati:Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Crnci,Leovo Brdo

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati:Stolac

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati:Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS