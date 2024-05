Bar domaćin školskih sportskih igara

Podgorica, (MINA) – Državno prvenstvo 41. školskih sportskih igara u više sportova biće održano u utorak i srijedu u Baru, a okupiće više od 600 takmičara iz četiri regije, saopšteno je iz Crnogorskog školskog sportskog saveza.

Nastup na državnom šampionatu izborili su najuspješniji timovi sa školskih, opštinskih i regionalnih takmičenja.

U Baru nadmetaće se učenici i učenice petih i šestih, sedmih, osmih i devetih razreda i srednjih škola u atletici.

Za trofej boriće se i u mini rukometu, mini odbojci, košarci i basketu za pete i šeste razrede i šahu do šestog razreda.

Organizator šampionata je Crnogorski školski sportski savez.

Svečano otvaranje zakazano je za utorak u devet sati na stadionu Sportskog centra Topolica, gdje će biti održana i takmičenja u atletici za tri kategorije osnovnih škola i srednje škole.

Basket i košarka biće odigrani u OŠ Anto Đedović, mini odbojka i šah u OŠ Jugoslavija, a mini rukomet u OŠ Blažo Jokov Orlandić.

