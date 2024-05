Budva i Zeta u Drugoj ligi

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budve i Zete naredne sezone igraće u Drugoj crnogorskoj ligi.

Budva je u posljednjem kolu baraža za popunu Druge lige, nakon boljeg rezultata, savladala Zetu ukupnim rezultatom 7:5.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 3:3, rezultatom koji je obje ekipe vodio u viši rang.

Isti broj bodova, kao Zeta i Budva, ima i Ibar, ali je rožajski tim završio na trećem mjestu zbog slabije gol razlike.

Zeta je, golovima Aleksandra Krstovića, Marka Mujovića i Vuku Popovića, vodila 3:0.

Budva je do egala došla preko dvostrukog strijelca Luke Medigovića i Andreja Vraneša.

Domaćin se u penal seriji bolje snašao i slavio 4:2.

