Jedna od opcija protesti bez najave

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici cetinjske Košute ponovo su danas zaustavili saobraćaj između Cetinja i Podgorice u mjestu Kruševo ždrijelo, zahtijevajući od Vlade da im se, između ostalog, isplate zaostale zarade.

Radnici razmatraju mogućnost da prošire proteste na taj način što će nenajavljeno blokirati saobraćaj.

Svoj stav pravdaju time da se slične situacije dešavaju širom Crne Gore, prenosi Cetinjski list.

“Ako su to mogli da rade ljudi koji su protestovali ispred zgrade Vlade bez odobrenja i najave skupa, možemo i mi”, kazao je nekadašnji radnik Košute Dragan Martinović.

Predstavnica radnika Dijana Vujović saopštila je za RTV Cetinje da su razočarani činjenicom da gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković i premijer Milojko Spajić, tokom nedavnog susreta, nijesu razgovarali o njihovoj sitaciji.

“Proteste na magistrali nećemo napuštati. Nadali smo se da će naš gradonačelnik razgovarati s premijerom o radnicima koji duže od tri mjeseca protestuju na ulici, a koji 28 godina čekaju na svoja zakonom zagarantovana prava. Mi smo imali tolerancije i razumijevanja za brojne zahtjeve Prijestonice. Vjerovali smo i da će nas resorna ministarka Naida Nišić pozvati na razgovor, ali od 14. maja, kada smo predali zahtjev, nemamo nijednu povratnu informaciju”, rekla je Vujović.

Cetinjska fabrika je otišla u stečaj 2001. godine, a potraživanja gotovo 700 radnika iznose približno tri miliona EUR.

Blokada saobraćaja je trajala od 11 do 15 sati.

