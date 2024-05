Veliki planovi za razvoj i unapređenje Državnog arhiva

Podgorica, (MINA) – Ministarka kulture i medija Tamara Vujović i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković posjetili su Državni arhiv Crne Gore, čime je obilježen početak manifestacije “Neđelja arhiva” čiji je cilj promocija arhivskog nasljeđa i podizanje svijesti o značaju Arhiva, arhivske djelatnosti i građe.

Vujović je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, poručila da “Neđelja arhiva“ podsjeća na značaj očuvanja prošlosti, na bogatstvo koje čuvaju arhivi, i na predan rad svih koji brinu o dokumentima koja svjedoče o crnogorskom istorijskom nasljeđu.

“Posebno me raduje veliki broj programa namijenjenih učenicima i studentima, ali i brojne izložbe koje će predstaviti sve ono što zaposleni u arhivima svakog dana rade”, istakla je Vujović.

Đurašković je naveo da je vidljivost arhiva i arhivske građe koju čuvaju od posebnog značaja za državu i dodao da Prijestonica u punom kapacitetu stoji na raspolaganju za saradnju na zajedničkim projektima.

Direktor Državnog arhiva Danilo Mrvaljević upoznao je prisutne sa programom ovogodišnje manifestacije „Neđelja arhiva“ i istakao da je zadovoljan postignutim rezultatima u prethodnoj godini.

„Imamo velike planove za razvoj i unapređenje Državnog arhiva Crne Gore, a podrška Ministarstva i prijestonice od velikog je značaja za nas“, naveo je Mrvaljević.

U periodu od kraja maja do prve nedjelje juna, Državni arhiv Crne Gore svake godine organizuje tradicionalnu manifestaciju “Neđelja arhiva” brojnim aktivnostima na teritoriji cijele države.

Manifestacija se održava u cilju promocije arhivskog nasljeđa i podizanja svijesti o značaju Arhiva, arhivske djelatnosti i arhivske građe, neprocjenjivog blaga koje se čuva u Državnom arhivu Crne Gore.

