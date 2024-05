Ukidanje Osnovnog suda u Danilovgradu ugrozilo bi efikasnost pravosuđa

Podgorica, (MINA) – Ukidanje Osnovnog suda u Danilovgradu ugrozilo bi efikasnost i kvalitet pravosudnog sistema i povećalo stopu nezaposlenosti u tom gradu, upozorio je predsjednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović.

On je u saopštenju naveo da nije saglasan sa predlogom iz Nacrta plana racionalizacije pravosudne mreže da se Osnovni sud u Danilovgradu ukine i pripoji Osnovnom sudu u Podgorici.

Kako je istakao Grgurović, preliminarni rezultati popisa stanovništva iz prošle godine pokazuju da opština Danilovgrad bilježi rast broja stanovnika.

Grgurović je rekao da taj trend priliva novih stanovnika dodatno naglašava potrebu za očuvanjem Osnovnog suda u Danilovgradu.

“Spajanje Osnovnog suda u Danilovgradu sa Osnovnim sudom u Podgorici bi dovelo do preopterećenja već opterećenog suda u Podgorici, čime bi se ugrozili efikasnost i kvalitet pravosudnog sistema”, ocijenio je Grgurović.

Prema negovim riječima, ukidanje Osnovnog suda bi negativno uticalo na rad notara i javnih izvršitelja u Danilovgradu, a smanjenje obima posla i potencijalno zatvaranje kancelarija ovih službenika bi povećalo stopu nezaposlenosti u opštini.

Grgurović je dodao da je Nacrt Plana racionalizacije pravosudne mreže donijet bez adekvatnih konsultacija sa lokalnom samoupravom, što, kako je rekao, pokazuje ozbiljan nedostatak transparentnosti i poštovanja prema građanima Danilovgrada.

On je pozvao nadležne organe da preispitaju Nacrt Plana i razmotre alternativna rešenja koja bi uključivala optimizaciju rada Osnovnog suda u Danilovgradu, bez njegovog ukidanja.

Grgurović je kazao da Plan ne samo da predstavlja korak unazad za pravosudni sistem, već i za građane Danilovgrada, koji su se godinama oslanjali na Osnovni sud kao stub pravde i sigurnosti.

“Kao zajednica, ostajemo jedinstveni u našem protivljenju ovom neprihvatljivom Planu, i spremni smo da se borimo za zaštitu prava naše zajednice i očuvanje pravde za sve građane”, poručio je Grgurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS