Otvorena obuka za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi ciklus obuke za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru je otvoren, a danas su svečano uručeni sertifikati prethodnim uspješnim polaznicima, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Ministar finansija, Novica Vuković, poželio je dobrodošlicu na treću nacionalnu obuku računovođa u javnom sektoru i svečano uručenje sertifikata polaznicima prethodnog ciklusa obuke.

On se zahvalio na velikom interesovanju za taj program koji je od Ministarstva finansija prepoznat kao jedan od ključnih stubova računovodstvene reforme.

“Naš cilj je da na održiv način doprinesemo izgradnji računovodstvenih kapaciteta, a tu je i vaš doprinos jednako važan. Takođe, važno je da ovu obuku shvatite kao put ličnog i profesionalnog razvoja i osnaživanja računovođa u javnom sektoru, kako bi zajednički radili na podizanju svijesti o značaju računovodstvene profesije“, rekao je Vuković.

On se zahvalio i kolegama iz Uprave za ljudske resurse na podršci u procesu realizacije obuke, kao i predavačima i kolegama iz ispitne komisije Ministarstva finansija na posvećenosti u dosadašnjem radu.

Vuković je poželio jednako uspješnu treću generaciju sertifikovanih računovođa.

On je poručio da obuka jeste zahtjevna, ali da će pružiti snažnu osnovu u poznavanju međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor i nacionalnog budžetskog računovodstva, koja će kasnije olakšati primjenu nove računovodstvene regulative.

Znanja i vještine koje se stiču na ovoj obuci biće snažna potpora u budućem radu, a iskustvo prenešeno od kolega predavača neprocjenjivo za prevazilaženje budućih izazova.

Uz čestitke kolegama koji su položili ispit za sticanje zvanja računovođe u javnom sektoru i kojima su danas uručeni sertifikati, Vuković je poželio uspješan i srećan rad.

