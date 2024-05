Ibrahimović: Bilo je svega osim takmičenja i fudbala

Podgorica, (MINA) – Predstavu fudbalera Budve i Zete možemo nazvati svakakvim imenima, ali ne i utakmicom, jer je bilo svega osim takmičenja i fudbala, kazao je predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović.

On je reagovao nakon posljednjeg kola baraž duela između Budve i Zete, koji je završen neriješeno 3:3, rezultatom koji je obje ekipe odveo u viši rang, a eliminisao rožajski Ibar, koji je zbog slabije gol razlike završio na trećem mjestu.

“Predstavu u kojoj su Budva i Zeta došli do savršenog rezultata kojim su ta dva kluba ušla u viši rang takmičenja, a Ibar ostao u nižem možemo nazvati svakakvim imenima, ali utakmicom ne, jer je na toj predstavi bilo svega sem takmičenja i fudbala”, rekao je Ibrahimović.

On je najavio da će inicirati sastanak sa čelnicima Ibra, nakon kojeg će obavijestiti javnost o daljim koracima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS