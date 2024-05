DPS: Iz Budve stigla potvrda da smo najjača politička partija u državi

Podgorica, (MINA) – Lokalni izbori u Budvi još jednom su potvrdili da je Demokratska partija socijalista (DPS) trenutno ubjedljivo najjača politička partija u Crnoj Gori, saopštili su iz te stranke.

Iz DPS-a su kazali da je ostvareni rezulata dokaz kvaliteta njihovog programa, kadrovske ponude i apsolutne privrženosti progresivnim i građanskim idejama.

“Zbog toga smo u obavezi javno da zahvalimo građanima Budve, jer su i pored brojnih pritisaka, funkcionerske kampanje i zloupotreba lokalnih i državnih resursa, prepoznali stručnost i dobru namjeru liste “Budva može bolje” na čelu sa profesorom Nikolom Milovićem”, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz DPS-a, njihov uspjeh je veći ako se zna da je dosadašnja vladajuća Nova srpska demokratija doživjela krah.

“Iako su, baš kao i njihov beogradski mentor na nedavnom nastupu u Ujedinjenim nacijama, pad sa 12 na četiri odbornika pokušali da predstave kao veliku istorijsku pobjedu”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Iz te partije su rekli da su njihovi protivnici razočarani činjenicom da, iako nekoliko godina u opoziciji, DPS i dalje predstavlja jedinu partiju koja može da obezbijedi stabilnosti prilikom formiranja vlasti, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.

Iz DPS-a su ukazali da su u samostalnom nastupu u Budvi osvojili 2.230 glasova, čime su značajno unaprijedili rezultat u odnosu na parlamentarne izbore, kada su isti broj glasova osvojili u koaliciji sa Socijaldemokratama, Liberalnom partijom i Demokratskom unijom Albanaca.

“Potvrdili smo da naša politika ima kičmu i karakter. I zato, sviđalo se to nekima ili ne, stabilne i funkcionalne vlasti u Budvi ne može biti bez DPS-a“, zaključuje se u saopštenju.

