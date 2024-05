Otrant i Podgorica domaćini u prvim mečevima

Podgorica, (MINA) – Otrant-Olimpik i Podgorica biće domaćini u prvim mečevima baraža za popunu Meridianbet Prve crnogorske lige.

Prvi mečevi biće odigrani 31. maja, a rivali će biti Otrant-Olimpik i Mladost Lob.bet u Ulcinju, odnosno Podgorica i Jedinstvo Franca na DG areni.

Revanš dueli na programu su 4. juna.

Prema propozicijama, plasman u baraž izborili su osmoplasirani i devetoplasirani timovi iz Prve, odnosno drugoplasirani i trećeplasirani iz Druge lige.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS