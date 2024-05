Puno prostora za unapređenje saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomska saradnja između Crne Gore i Češke mogla bi dodatno da se produbi, jer postoji dosta prostora za unapređenje posebno u oblasti izgradnje saobraćajne infrastrukture, energetskoj efikasnosti, turizmu, ekologiji i tehnologiji, ocijenjeno je na poslovnom forumu privrednika dvije zemlje.

Forum privrednika organizovan je u okviru zvanične posjete državno-privredne delegacije Češke Crnoj Gori, na čelu sa ministrom saobraćaja Martinom Kupkom, te održavanja Pete sjednice Mješovite komisije za implementaciju Sporazuma o ekonomskoj i industrijskoj saradnji dvije zemlje.

Forum je organizovala crnogorska Privredna komora (PKCG), u saradnji sa Privrednom komorom Češke i ambasadom te države.

Privrednu delegaciju, kako je saopšteno iz PKCG, činile su češke kompanije iz sektora saobraćaja i infrastrukture, građevinarstva, mašinogradnje, komunalne industrije, logistike i IT sektora.

Ambasadorka Češke, Janina Hrebičkova je podsjetila na dugogodišnju podršku Češke integracionim procesima Crne Gore i pozdravila napredak postignut tokom posljednjih pola godine na putu ka Evropskoj uniji (EU).

“Željeli bismo da se ekonomska saradnje dvije zemlje dodatno produbi i ukorijeni, jer još postoji dosta prostora za njeno intenziviranje i danas želimo da popunimo taj prostor direktnim kontaktima između predstavnika ministarstava i kompanija, kroz razmjenu informacija i ideja. Svaka ekonomska saradnja nosi šire pozitivne implikacije u kontekstu razmjene zajedničkih evropskih vrijednosti. Interesi naših kompanija i ulaganja u Crnu Goru takođe su investicije u našu zajedničku evropsku budućnost, zajedničku evropsku stabilnost i zajednički evropski kredibilitet“, poručila je Hrebičkova.

Ona je istakla da projektima vezanim za izgradnju moderne saobraćajne infrastrukture i povezivanje sa evropskim koridorima, Crna Gora, kao članica CEFTA, EFTA i NATO saveza, ima mnogo toga da ponudi investitorima, uz efikasan poreski sistem i liberalnu trgovinu.

„Postoji interes čeških kompanija za brojne projekte konektivnosti i one mogu mnogo da ponude u smislu modernizacije željeznice i auto-puteva, u oblasti pametnih tehnologija i drugim oblastima“, rekla je Hrebičkova.

Potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, istakao je važnost poslovnog foruma i sjednice Međudržavne komisije, kao potvrde da intenzivna ekonomska saradnja zauzima ključno mjesto u kontinuiranom snaženju bilateralnih odnosa dvije države.

„Poslovni forum predstavlja značajnu sponu između naših privrednih sektora i daje dodatni impuls razvoju ukupnog privrednog potencijala Crne Gore i Češke“, kazao je Gjeloshaj.

Prema njegovim riječima, evropski put Crne Gore je na pravom kolosjeku.

„Rješavajući izazove na tom putu Crna Gora je odlučna da istraje i bude primjer čitavom regionu. Kroz konkurentan ambijent za poslovanje sa značajnim potencijalima u oblasti energetike, turizma, IT, poljoprivrede i industrije, Crna Gora je pouzdana investiciona destinacija, a posebno je prepoznata po niskim poreskim stopama, jednakom tretmanu domaćih i inostranih investitora, kao i stalnom unapređenja poslovnog ambijenta“, rekao je Gjeloshaj.

Prema njegovim riječima, to prepoznaje i Češka, što potvrđuje i kontinuirani priliv investicija iz ove zemlje, koji je u prethodnoj godini iznosio više od 12 miliona EUR, što je rast od preko 80 odsto u odnosu na 2022.

Potencijale za jačanje saradnje vidi u oblasti izgradnje saobraćajne infrastrukture, energetskoj efikasnosti, turizmu, ekologiji, te obrazovanju, nauci i tehnologiji i zdravstvu.

„Naša je obaveza da posvećenim zalaganjem dodatno ohrabrimo ekonomsku saradnju, jer postoje brojne mogućnosti za njeno dalje unapređenje kroz realizaciju konkretnih inicijativa i projekata“, kazao je Gjeloshaj.

Ministar saobraćaja Češke, Martin Kupka, naveo je da visoko cijeni napore koje Crna Gora ulaže na priključivanju EU, što je doprinos stabilnosti na Balkanu.

„Za Vladu Češke je visoko na listi prioriteta da doprinese daljoj evropskoj integraciji svi zapadno-balkanskih zemalja, naročito Crne Gore“, rekao je Kupka.

On je poručio da postoje brojne teme za razgovor sa crnogorskim partnerima, a odnose se na razvoj infrastrukture, inovacije, modernizaciju saobraćajnih sistema, pametnu i autonomnu mobilnost, dekarbonizaciju i brojne druge.

„Siguran sam da u oblasti saobraćaja posebno možemo mnogo toga da ponudimo, jer je Češka tehnološki napredan partner koji je ekonomiju izgradio upravo na izvozu, investicijama, istraživanju i razvoju, te inovacijama. Naša željeznička industrija je veoma uspješna na stranim tržištima i može pomoći željezničkom sistemu Crne Gore“, rekao je Kupka.

On je dodao da mogu takođe ponuditi ekspertizu u projektima izgradnje saobraćajne infrastrukture, komponentne pametne mobilnosti i doprinijeti bezbjednosti tog sistema.

Crnogorski ministar saobraćaja, Filip Radulović, kazao je da Vlada planira izgradnju 480 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, ukupne vrijednosti oko osam milijardi EUR. Najznačajniji među projektima je izgradnja auto-puta Bar-Boljare.

„Očekujemo veliko interesovanje renomiranih svjetskih kompanija koje će svojim znanjem i tehnologijom moći adekvatno odgovoriti ovako izazovnom projektu. Ovom prilikom želimo da pozovemo i kompanije iz Češke da učestvuju na ovom pozivu, kao i na drugim projektima koji će biti aktuelni u narednom periodu“, kazao je Radulović.

Prema njegovim riječima, Luku Bar moramo razvijati kao glavnu međunarodnu teretnu luku i to na način da treba povećati stepen iskorišćenosti postojećih kapaciteta, ali i razvijati nove koji će dovesti do unapređenja lučkih usluga.

„Da bismo valorizovali Luku Bar, moramo ulagati u putnu i željezničku infrastrukturu. Jedino na ovaj način, Luka Bar može postati konkurentna u odnosu na druge luke u Jadransko-jonskoj regiji“, rekao je Radulović.

On je podsjetio na dobru saradnju sa kompanijama iz Češke u oblasti željeznice, koja datira još od 2006. godine.

Radulović je najavio da će se u narednom periodu sanirati 13 čeličnih mostova, osam tunela, 20 kilometara pruge na dionici Lutovo-Bratonožići-Bioče, a očekuje se i rekonstrukcija dionice Bar-Golubovci kao i nabavka elektromotornih vozova za prevoz putnika.

„Vjerujem da ćemo na tenderima za ove projekte imati prijavljene kompanije iz Češke“, poručio je Radulović.

Potpredsjednik PKCG, Nikola Vujović, kazao je da je Crna Gora otvorena za poslovnu saradnju i investicije, i dodao da ona nudi raznovrsne poslovne prilike u sektorima poput turizma, energetike, IT industrije i infrastrukture, a potencijali za saradnju postoje i u zajedničkim projektima namjenske industrije.

„Siguran sam da će poslovni forum pružiti platformu za identifikaciju konkretnih projekata i partnerstava koji će koristiti objema stranama. Vjerujem da kroz otvoren dijalog i zajedničke napore možemo ostvariti velike uspjehe“, rekao je Vujović.

Potpredsjednik Privredne komore Češke, Radek Jakubský, podsjetio je da ta poslovna asocijacija zastupa 16 hiljada kompanija koje daju oko 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

„Imamo mnogo toga da ponudimo i radujemo se saradnji naših zemalja. Nudimo stručna znanja, proizvode i prilike u različitim oblastima, ne samo u domenu saobraćaja i prevoza, na koje smo danas fokusirani. Postoje velike prilike za saradnju i u tretmanu otpadnih voda, zdravstvu, IT-u, i brojnim drugim oblastima. Želimo da zajednički prosperiramo u budućnosti i otvorimo nova radna mjesta, realizujući dugoročne projekte koji doprinose stabilnosti u regionu“, rekao je Jakubský.

Forum koji je održan u hotelu Cue u Podgorici, završen je bilateralnim razgovorima privrednika o mogućnostima uspostavljanja partnerstava na konkretnim poslovima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS