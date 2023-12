Nova grupa volontera Mirovnog korpusa počela službu u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Nova grupa od sedam volontera Mirovnog korpusa danas je zvanično položila zakletvu, čime su započeli svoju službu u Crnoj Gori.

Iz Mirovnog korpusa su kazali da je sedam volontera obećalo da će nadograditi uspjeh koji su postigle njihove kolege tokom prve godine službe u Crnoj Gori.

Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke istakla je značaj kulturne razmjene i volonterizma u smislu podsticanja boljeg razumijevanja među narodima.

Predstavnik Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Marko Vukašinović naglasio je značaj saradnje crnogorskih nastavnika i volontera Mirovnog korpusa, ističući transformativni uticaj koji ona može imati na učenike i prosvjetne radnike.

Direktorka Mirovnog korpusa u Crnoj Gori i Albaniji Megan Vilson rekla je da je uvjerena u sposobnost nove grupe volontera “da nas približe misiji Mirovnog korpusa, svijetu mira i prijateljstva”.

“Ključni dio ceremonije je bio polaganje zakletve volontera koja simbolizuje njihovu posvećenost službi i predstavlja oličenje glavnih vrijednosti Mirovnog korpusa”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su novi volonteri izveli predstavu, pokazujući svoje talente, uključujući poznavanje crnogorskog jezika i tradicionalnih narodnih igara.

Kako je saopšteno, sedam volontera Mirovnog korpusa će živjeti sa porodicama domaćinima u lokalnim zajednicama i raditi zajedno sa crnogorskim kolegama kao nastavnici engleskog jezika.

Iz Mirovnog korpusa su kazali da će volonteri podržavati svoje kolege nastavnike da angažuju mlade ljude u vanškolskim klubovima, obrazovnim kampovima i sportskim inicijativama.

Oni su podsjetili da volonteri Mirovnog korpusa služe u Crnoj Gori na poziv crnogorske vlade.

Mirovni korpus je 1961. godine osnovao američki predsjednik Džon Kenedi, a misija te organizacije je da doprinese razvoju zemalja domaćina i promoviše međukulturalno razumijevanje između Amerikanaca i drugih nacija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS