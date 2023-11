Nikolić: Mandić potvrdio da je Crna Gora dobila antievropsku vlast

Podgorica, (MINA) – Najava lidera Nove srpske demokratije i predsjednika Skupštine, Andrije Mandića, da je u planu izmjena Zakona o državljanstvu, još je jedna potvrda da je Crna Gora dobila antievropsku vlast, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Mandić je ranije kazao da je Zakon o državljanstvu diskriminatoran i da „zakon treba da prati život“.

Portparol DPS-a Miloš Nikolić je u reagovanju naveo da je najavom izmjena Zakona o državljanstvu Mandić odredio prioritet novoj skupštinskoj većini.

Prema njegovim riječima, Mandić je potvrdio ono što je svima bilo jasno – da “ovako sklepana” vlast ne vodi Crnu Goru u Evropsku uniju (EU), već pravo pod okrilje “srpskog sveta”.

„Skandalozna najava Mandića da je u planu izmjena Zakona o državljanstvu, kojim bi se omogućio etnički inženjering, još jedna je potvrda da je Crna Gora dobila antievropsku vlast čiji je cilj utapanje države u “srpski svet”, a ne dalji integracioni put ka EU“, kazao je Nikolić.

Kako je naveo, time je Mandić još jednom potvrdio da su njegovi ciljevi i dalje isti, a retorika i metodi različiti.

Nikolić je rekao da su ciljevi Mandića uvijek bili više nego jasni – i kada se protivio nezavisnosti Crne Gore, štrajkovao glađu zbog nezavisnosti Kosova, pokušavao državni udar, najavljivao istupanje države iz NATO-a i kada je Vladimira Putina nazivao predsjednikom “većinske Crne Gore”.

Prema riječima Nikolića, bez obzira na to što se Mandić trudi da u izjavama, koje su prepune frazeologije i ispraznih floskula, liči na Aleksu Bečiću, jasno je da je njegovo političko djelovanje i dalje usmjereno isključivo na ostvarivanje interesa velikosrpskog nacionalizma u Crnoj Gori.

“I da svaka vlast koja direktno zavisi od njega može biti samo antievropska i proruska”, dodaje se u reagovanju Nikolića.

