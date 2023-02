Nijesu donijeli odluku da dopis RIK-a proslijede MUP-u

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) nije na današnjoj sjednici usvojila predlog da se dopis Republičke izborne komisije (RIK) Srbije u vezi prebivališta lidera Pokreta Evropa sad i Demokratskog fronta, Milojka Spajića i Andrije Mandića, uputi Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

Kako prenosi Pobjeda, za je glasalo pet članova, isto toliko je bilo uzdržanih, dok je jedan bio protiv.

Na sjednici se nije raspravljalo o odgovoru RIK na zahtjev DIK-a da im se dostave informacije da li Mandić i Spajić imaju prebivalište i biračko pravo u Srbiji.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša podsjetio je da su od RIK-a tražili navedene podatke, dodajući da je kandidatura Mandića utvrđena, a da Spajić nema formalno pravni status kandidata, odnosno da nije zvanično podnesena kandidatura.

Član DIK-a Milisav Ćorić kazao je da smatra da na sjednici ne treba da otvaraju raspravu u vezi Spajića.

Sa tim su se saglasili pojedini članovi DIK-a, uz obrazloženje da o tome treba raspravljati kada kandidatura bude zvanična.

“Mislim da bi danas bilo suvišno otvarati raspravu jer mi nemamo u procesu kandidaturu bilo kojeg kandidata, pa ni Spajića, pa bi po meni bilo suvišno da otvaramo raspravu na tu temu”, kazao je Ćorić.

Član DIK-a Aleksandar Jovićević rekao je da treba da diskutuju o tome da li dopis RIK-a treba da upute MUP-u, kao organu nadležnom za postupanje o pitanjima vezanim za prebivališta.

