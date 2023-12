Nije prihvaćen amandman o povećanju zarada prosvjetnim radnicima

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore nije prihvatila amandman Građanskog pokreta (GP) URA na Predlog zakona o budžetu za narednu godinu, koji se odnosi na povećanje zarada provjetnim radnicima za deset odsto od 1. januara.

Glasalo je 69 poslanika, od čega je njih 27 podržalo amandman, a 42 su bila uzdržana.

Iz GP URA na društvenoj mreži X naveli su da parlamentarna većina, koju čine Pokret Evropa sad, Demokrate i Za budućnost Crne Gore, nije glasala za usvajanje amandmana, koji se odnosi na uvećanje zarada, u skladu sa granskim kolektivnim ugovorom koji je potpisala Vlada sa Sindikatom prosvjete.

„To na najbolji način pokazuje odnos Spajićeve većine prema prosvjetnim radnicima Crne Gore“, rekli su iz URA-e.

Oni su poručili da će nastaviti da podržavaju prosvjetne radnike do ostvarenja njihovih prava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS