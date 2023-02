Nekorektan odnos poslanika prema novinarima

Podgorica, (MINA) – Društvo profesionalnih novinara (DPNCG) zatražilo je od poslanika crnogorske Skupštine da poštuju pravo javnosti da zna i da novinare tretiraju u skladu sa značajem posla koji rade.

Generalna sekretarka DPNCG-a Mila Radulović istakla je da su novinari, koji su pratili zajedničku sjednicu Kolegijuma Skupštine i Ustavnog odbora, pet sati stajali ispred Vile Gorica po hladnoći.

“DPNCG protestuje zbog nekorektnog odnosa poslanika Skupštine prema novinarima. Bježeći od mikrofona i kamera doveli su kolege u situaciju da skoro pet sati stoje sinoć ispred Vile Gorica po hladnoći, radeći posao u javnom interesu”, kazala je Radulović.

Ona je rekla da su dan ranije neki poslanici zamjerili novinarima što rade svoj posao, tvrdeći da time ometaju politički dogovor oko izbora sudija Ustavnog suda.

Radulović je navela da u DPNCG-u traže da se poštuje pravo javnosti da zna i da se kolege tretiraju u skladu sa značajem posla koji rade.

“Pravo je javnosti da zna da li će biti postignut dogovor o izboru sudija i ko su te osobe, zašto baš one, da li iza toga stoji struka ili politika”, kazala je Radulović.

Ona je dodala da Ustavni sud treba da štiti ustav a ne interese partija ili vlasti.

“Zato poručujemo poslanicima i javnim zvaničnicima: Očekujemo sa prestanete da ponižavate novinare i ostale medijske radnike i da ih tretirate kao držače mikrofona čije prisustvo je poželjno samo kad želite nešto da kažete”, zaključila je Radulović.

