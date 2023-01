Nefju: Spremni da pomognemo Crnoj Gori u borbi protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) spremne su da svojim iskustvom i znanjem pomognu Crnoj Gori i njenim institucijama u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, rekao je koordinator u Stejt departmentu za borbu protiv korupcije Ričard Nefju.

Kako je saopšteno iz Demokratske Crne Gore, predsjednik te stranke Aleksa Bečić u odvojenim susretima je razgovarao sa Nefjuom i direktorom Kancelarije za evropske poslove u Stejt departmentu Tomasom Selindžerom.

“Nefju je kazao su SAD spremne da svojim iskustvom i znanjem pomognu Crnoj Gori i njenim institucijama u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, on je naveo da je, u obračunu sa organizovanim kriminalom i korupcijom, neophodno da sarađuju svi segmenti društva, uključujući Vladu, pravosudne organe, političke partije, nevladine organizacije i medije.

Selindžer je rekao da je borba protiv korupcije u Crnoj Gori jedan od prioriteta Kancelarije za evropske poslove u Stejt departmentu.

“Razvoj građanskog društva i sloboda medija, posebno u svjetlu činjenice da su novinari veoma često izloženi verbalnom i fizičkom nasilju, treba da bude u fokusu cjelokupnog crnogorskog društva”, rekao je Selindžer.

Bečić saopštio je da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije osnovna pretpostavka ekonomskog napretka, institucionalnog oporavka i sveukupnog progresa.

On je istakao da nijedno krivično djelo, a posebno ono iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, ne smije ostati nekažnjeno.

“Crna Gora ima ozbiljne probleme u borbi sa organizovanim kriminalom i korupcijom, koji je zahvatio gotovo sve insitucionalne pore, što potvrđuju i izvještaji Evropske komisije”, istakao je Bečić.

On je dodao da je Crna Gora u posljednje vrijeme, zahvaljujući Tužilačkom savjetu i nepristrasnom i nezavisnom Vrhovnom državnom tužilaštvu, a prije svega ozbiljnom i odgovornom radu glavnog specijalnog tužioca, napravila određen progres u borbi sa organizovanim kriminalom i korupcijom na visokom nivou.

“Veoma ohrabruju rezultati glavnog specijalnog tužioca koji i u složenim političkim prilikama, kada su brojne isntitucije u v.d. stanju isporučuje rezultate poput procesuiranja bivše predsjednice Vrhovnog suda, bivšeg predsjednika Privrednog suda, jednog od specijalnih državnih tužilaca”, istakao je Bečić.

On je kazao da je glavni specijalni tužilac postigao te rezultate, iako da Specijalno državno tužilaštvo nije povezano sa bazama podataka Uprave carina, Poreske uprave, Uprave za katastar, kao i iako nema odgovarajuće softvere za elektronsku obradu podataka, dok su prostorni kapaciteti neodgovarajući i blago račeno neprimjereni.

Prema riječima Bečića, Crnoj Gori potrebna je nezavisna, nepristrasna i profesionalna Agencija za sprječavanje korupcije, mnogo jača zaštita zviždača, politička satabilnost, institucionalna ozbiljnost.

“Kao i da zavlada princip da javni funkcioneri rade za platu i ništa mimo plate, jer mnogi od njih ne mogu da opravdaju imovinu prihodima koje stiču”, dodao je Bečić.

On je rekao da svi moraju da shvate da je vrijeme zarobljenih institucija, političkog sudstva i tužilaštva prošlo.

“Jer su slobodne institucije, slobodni mediji i civilni sektor bogatstvo jedne zemlje, dok politiku podjela, ektremizma i kriminala treba pobijediti udruživanjem evropski orjentisanih političkih subjekata”, zaključio je Bečić.

