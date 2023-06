Nedopustivi napadi po osnovu bilo kog ličnog svojstva

Podgorica, (MINA) – Bilo koja vrsta diskriminacije, ugrožavanja psihičkog i fizičkog integriteta i stvaranja nesigurnog okruženja na osnovu bilo kog ličnog svojstva i karakteristike, nedopustiva je, kažnjiva i zahtijeva pravovremen i efikasan odgovor nadležnih organa, saopštili su iz institucije Ombudsmana.

Kako su naveli, informacija o ponovljenim napadima na psihologa Petra Markovića, koji su iz onlajn prostora eskalirali fizičkim napadom na javnom mjestu, podsjetnik je da je netrpeljivost prema različitosti, nekonvencionalnosti i pretpostavljenoj seksualnoj orijentaciji i dalje prisutna među mladima, koji smatraju da je nasilje legitiman način da iskažu stav i kritičan odnos prema određenoj pojavi.

Iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda pozvali su nadležne organe da procesuiraju napadače i sa dužnom pažnjom utvrde da li su počinioci bili motivisani predrasudom i mržnjom, što bi se moralo cijeniti kao otežavajuća okolnost pri izricanju sankcije.

“Inkluzija i tolerancija predstavljaju temeljne vrijednosti građanskog društva i osnov za miran suživot svih bez obzira na karakteriatike koje nas razlikuju”, kaže se u saopštenju.

Iz institucije Zaštitnika poručili su da svi akteri društva moraju dati doprinos u borbi protiv predrasuda, stigme i diskriminacije.

“Naglašavamo da efikasna borba mora biti praćena sistemskim odgovorom države radi stvaranja inkluzivnog i bezbjednog okruženja za sve njene građane”, navodi se u saopštenju.

