Navijači Budućnosti uzvikivali parole koje podstiču na netrpeljivost

Podgorica, (MINA) – Grupa navijača Fudbalskog kluba (FK) Budućnost, tokom prekida utakmice sa Dečićem, uzvikivala je parole uvrjedljive i pogrdne sadržine koje podstiču na netrpeljivost, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je u utorak veče odigrana fudbalska utakmica između FK Dečić i FK Budućnost, kojoj je prisustvovalo oko 1,15 hiljada gledalaca, od čega oko 150 pripadnika navijačke grupe Varvari.

Navodi se da je u 22. minutu utakmice došlo do prekida utakmice nakon što su osobe iz te grupe aktivirala i ubacila na teren više pirotehničkih sredstava.

“Za vrijeme prekida ta grupa je uzvikivala parole uvrjedljive i pogrdne sadržine koje podstiču na netrpeljivost”, rekli su Uprave policije.

Dodaje se da je utakmica nakon 55 minuta prekida nastavljena, kada je grupa navijača napustila tribinu.

Iz policije su naveli da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Po čijem nalogu službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica preduzimaju mjere i radnje u cilju identifikacije lica, prikupljanja obavještenja i utvrđivanja svih okolnosti i činjenica, u skladu sa zakonima o unutrašnjim poslovima i o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama”, navodi se u saopštenju.

