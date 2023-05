Nastaviti sa uvećavanjem plata prosvjetnim radnicima

Podgorica, (MINA) – Zarade prosvjetnim radnicima u Crnoj Gori moraju biti uvećavane i u narednom periodu, a stručnost biti glavni kriterijum za zapošljavanje i napredovanje, poručili su Sindikata prosvjete.

Oni su čestitali Međunarodni praznik rada premijeru Dritanu Abazoviću, ministru finansija Aleksandru Damjanoviću i ministru prosvjete Miomiru Vojinoviću.

Iz Sindikata su kazali da su zaposleni u prosvjeti decenijama gurani na marginu društva i da su male plate bile jedan od znakova raspoznavanja prosvjetnih radnika.

“Nesiguran pravni položaj, gdje je jedini kriterijum prilikom zapošljavanja i dobijanja rješenja za stalno i dalje partijske, rođačke i prijateljske veze, je takođe, boljka obrazovnog sistema”, rekli su iz Sindikata.

Kako su naveli, uslovi rada, sa prebukiranim učionicama u gradskim sredinama, loša infrastrura i slaba opremljenost škola informatičkom opremom, te problem sa prevozom koji se godinama ne rješava, su nešto što poziv prosvjetnog radnika ne čini primamljivim kod mlađih generacija.

“Dostojanstven rad je sve više davna prošlost. Pritisci roditelja prilikom ocjenjivanja, uprava škola i djece na prosvjetne radnike su iz dana u dan sve češći i agresivniji”, piše u čestitki.

Iz Sindikata su kazali da samo zadovoljan prosvjetni radnik može da bude od koristi društvu.

Oni su zatražili od premijera i ministara da učinite sve što je u njihovoj moći da poziv prosvjetnog radnika ponovo bude atraktivan za mlađe naraštaje.

Iz Sindikata su kazali da su uvećanje zarada programom Evropa sad i uvećanjem koeficijenata od 20 odsto u prethodne dvije godine pozitivni pomaci, ali smatraju da to nije dovoljno.

“Zarade se moraju uvećavati i u narednom periodu. Stručnost mora biti glavni kriterijum prilikom zapošljavanja i napredovanja”, istakli su iz SIndikata.

Smatraju da prosvjetni radnici moraju dobiti status službenog lica dok su na poslu, a nasrtaji na nastavnike se oštrije sankcionisati.

“Sindikat prosvjete će vas svakodnevno podsjećati da je prosvjetni radnik stub društva, a obrazovanje temelj razvoja države i da morate dati sve od sebe da bi položaj prosvjetnog radnika bio bolji iz dana u dan”, kaže se u čestitiki.

Iz Sindikata su kazali da prosvjetni radnici 1. maj dočekuju bez aprilske plate.

“Istina, još nije probijen zakonski rok do kada treba isplatiti zaradu. Ali, prvomajske praznike dočekasmo praznih novčanika”, navodi se čestitki.

Kako se dodaje, neki su planirali da otputuju, da dočekaju djecu – studente, da se druže s prijateljima i proslave praznik rada.

“Bez plate, sve je ovo teže izvodljivo. Gorak ukus nam ostade u ustima. Neki u državi su primili aprilsku platu. I treba. A mi, opet na margini, opet na čekanju”, naveli su iz Sindikata.

