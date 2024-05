Ambasada SAD: Nemamo neizmirene poreske obaveze

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Ambasada Sjedinjenih Američkih država (SAD) konzistentno i na vrijeme plaća poreze i nema neizmirenih poreskih obaveza, saopštili su njeni predstavnici.

Oni su kazali da su ih iz Ministarstva finansija obavijestili da je stavljanje Ambasade SAD na listu poreskih dužnika tehnička greška.

“Zahvaljujemo na izvinjenju i ispravci greške Ministarstvu finansija”, navodi se u reagovanju američke Ambasade objavljenom na društvenim mrežama.

“Vijesti” su ranije objavile da je na Crnoj poreskoj listi najvećih dužnika i američka ambasada, a Poreska uprava je danas saopštila da je Crna lista na presjek 31. mart, koja je objavljena 10. maja, korigovana, tačnije poreski obveznik američka Ambasada je uklonjen sa nje.

