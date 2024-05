Crvena zvezda povela u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su pobjedu na startu finalne serije plej-ofa ABA lige.

Crvena zvezda je večeras u dvorani “Aleksandar Nikolić” pobijedila Partizan 85:82.

Neizvesna i uzbudljiva utakmica od početka do kraja odlučena je u penal završnici.

Partizan je imao posljednji napad, ali je Aleksa Avramović promašio šut sa pola terena za produžetak.

Najbolji u dresu Crvene zvezde bio je Jago dos Santos sa 18, Luka Mitrović i Miloš Teodosić dodali su po 14, dok je Davidovac meč završio sa 12 poena.

U ekipi Partizana istakao se Džejms Naneli sa 27 poena.

Naredni meč finala biće odigran u srijedu, u istoj dvorani (19 sati i 30 minuta).

Finalna serija igra se na tri pobjede.

