Katniću i Lazoviću produžen pritvor za još dva mjeseca

Podgorica, (MINA) – Krivično vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici produžilo je za još dva mjeseca pritvor bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i bivšem visokom policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću.

Samostalna savjetnica tog suda Marija Raković kazala je da je Katniću i Lazoviću pritvor produžen zbog opasnosti od bjekstva i mogućeg uticaja na svjedoke.

Lazović i Katnić su uhapšeni 14. aprila po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva koje ih tereti za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS