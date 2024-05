Jelić na čelu sekcije Evropskog suda za ljudska prava

Podgorica, (MINA) – Sutkinja Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) u Strazburu Ivana Jelić izabrana je za predsjednicu Prve sekcije i postala dio predsjedništva tog međunarodnog suda. Kako prenosi Portal RTCG, ESLJP je podijeljen u pet sudijskih sekcija i prvi put je sutkinja, koja nije iz neke od država članica Evropske unije (EU), izabrana na funkciju predsjednice sekcije. ESLJP izabrao je danas i novog potpredsjednika suda – sudiju Arnfina Bardsena iz Norveške. Novi predsjednik ESLJP je Slovenac Marko Bošnjak. Oni će na dužnost stupiti 2. jula. Jelić je sutkinja suda u Strazburu od jula 2018. godine, a prije stupanja na tu dužnost predavala je grupu predmeta iz oblasti međunarodnog javnog prava i ljudskih prava na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore (UCG). ESLJP je dio sudske grane vlasti Savjeta Evrope i nadležan je za postupanje po žalbama u vezi sa kršenjem Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava. Konvenciju je potpisalo i ratifikovalo 46 država, uključujući i Crnu Goru.

