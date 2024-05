Vuković na Godišnjem sastanku Odbora guvernera EBRD u Jerevanu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Novica Vuković, učestvovaće na Godišnjem sastanku Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji danas počinje u Jermeniji.

Sastanak, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, okuplja donatore EBRD-a i istaknute učesnike iz cijelog svijeta.

„Ovogodišnjim programom trodnevnog samita predviđen je izbor predsjednika EBRD i održavanje Biznis foruma, koji će okupiti predstavnike biznis zajednice, investitore, vladine zvaničnike i medije koji će diskutovati o ključnim aktuelnim globalnim temama“, navodi se u saopštenju.

Godišnjem sastanku u Jerevanu prisustvuje veliki broj učesnika, međunarodnih delegacija, guvernera EBRD-a, poslovnih delegacija i privrednka iz zemalja sa kojima ta banka ima partnersku saradnju i u koje investira.

Crnogorska delegacija, pored učešća na forumima i sesijama, imaće više bilateralnih susreta, tokom kojih će prezentovati investicione i ekonomske potencijale Crne Gore.

