RSCG uputio molbu za dobijanje specijalne pozivnice

Podgorica, (MINA) – Rukometni savez Crne Gore uputio je Svjetskoj rukometnoj federaciji (IHF) molbu za dobijanje specijalne pozivnice za učešće muške reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, koje će u januaru naredne godine biti odigrano u Danskoj, Norveškoj i Hrvatskoj.

Crnogorski rukometaši nijesu uspjeli da u baražu izbore učešće na planetarnoj smotri, jer je Italija bila bolja u oba meča.

Savez je iskoristio mogućnost da aplicira za dobijanje specijalne pozivnice, o čemu će odluku donijeti IHF.

U pismu koje je upućeno IHF-u, navodi se da je “od izuzetnog značaja” da Crna Gora nastavi kontinuitet učešća na najvećoj sceni.

“To je u interesu razvoja rukometa i odluka koju bi pozdravila rukometna javnost. Dobila bi veliku podršku i od navijača za koje je rukomet sport broj 1 u Crnoj Gori i koji je našoj državi donio brojne uspjehe nakon obnove nezavisnosti 2006. godine, uključujući i jedinu olimpijsku medalju“, stoji u pismu upućenom IHF-u.

Navodi se da je Crna Gora najbolje plasirana reprezentacija sa posljednjeg velikog takmičenja – EHF Euro 2024, od svih reprezentacija koje kroz baraž, nijesu uspjele da izbore plasman na predstojeće Svjetsko prvenstvo i da bi to mogao biti glavni argument za dobijanje specijalne pozivnice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS