U srijedu isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 15. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje oko Kolektora, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Jasika, Dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade i Serdara Jola Piletića, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, Ulica Veljka Vlahovića – zg Dubaka.

– u terminu od 09 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat.

– u terminu od 14 do 20 sati: dio potrošača iz kvarta između Ulica Hercegovačke, Balšića, Miljana Vukova i Marka Miljanova.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Vuksanlekići.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 19 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 19 sati: Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Suka, dio Grba, dio Komunice, Dobro Polje.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci.

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Lastva Čevska.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Kuside, Stari Dvori, Presjeka, Riđani, Bukovik.

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: Ul. II Dalmatinska, Ul. Baja Pivljanina, Ul. Peka Pavlovića, Ul 36, Ul. Nika Miljanića, Ul. Boška Martinovića, Ul. Dimitrija Bulajića, ul. Marka Biljurića, ul. Puniše Lalatovića, Soliter, Nikca od Rovina, zgrada Profesorska, dio Grudske Mahale.

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Ul. Baja Pivljanina, Ul. Peka Pavlovića, Ul. Nika Miljanića, ul.Dragice Pravice, IV Crnogorske, II Dalmatinske.

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Ul. Njegoševa (kod doma Revolucije), Ul. Radoja Dakića.

Bar

– u terminu od 08 do 12 sati: STS 10/04kV Perčobići, MBTS10/04kV Kamenolom, MBTS10/04kV Zib.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: stambene zgrade preko puta Vatrogasne Službe, ulica Požarevačka, Pekara Montenegro, Apeteka Bella Dona, Stambeni Blok oko apoteke Bella Dona.

Budva

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Zgrade Subnora (S-60 šire područje).

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio naselja Pržno.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Gornji Štoj, od skretanja za Adu Bojanu do crkve Sv.Nikole, dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja(ulica 28. decembra), Pinješ 2 / Kosovska ulica i okolina.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Zagora.

– u terminu od 08:30 do 12:30 sati: Risan-područje oko škole.

– u terminu od 09 do 12 sati: Autokamp -Opareni Brijeg -dio potrošača.

– u terminu od 09 do 13 sati: Potrošači na šetalistu na potezu od Fakulteta za pomorstvo do Sente.

– u terminu od 09 do 18 sati: Perast, Risan-Bujevina -dio potrošača, Vitoglav, Strp, Lipci.

– u terminu od 10 do 12 sati: Risan -kompletno područje, Ledenice, Krivošije, Dragalj.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Presjeka.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Trešnjeva i Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Mašte i Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Femića krš 2, Ličine.

– u terminu od 09 do 16 sati: Lješnica, Medanovići, Čokrlije, Sutivan, Njegnjevo, Cerovo 2.

– u terminu od 09 do 17 sati: Jablanovo.

– u terminu od 14 do 21 sati: Donji Mojstir.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Bulje, Sela.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Rogobore, Babljak.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Poda, Dobrilovina.

– u terminu od 09 do 15 sati: Štitarica 1, Tutići.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Lijevi i Desni Grnčlar.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Radmanca.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Komarača, Meteh, Jara i Babino Polje (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Hoti i Zabelja.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradina.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS