Cijene nafte oko 83 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte ojačale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima, nakon što su u prethodno izgubile oko jednog USD, zbog znaka da će se u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) vjerovatno duže zadržati visoke kamatne stope.

Cijena barela na londonskom tržištu se povećala 21 cent na 83 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 27 centi višoj cijeni, od 78,53 USD, prenosi SEEbiz.

Iako su cijene u prošloj seidmici imale potporu nekoliko faktora, uključujući nedostatak napretka u posljednjoj rundi pregovora o zaustavljanju napada u Gazi, ekonomski faktori su ponovo u centru pažnje.

Analitičari očekuju da će američka centralna banka duže vrijeme zadržati referentnu stopu, podupirući dolar i čineći naftu koja se izražava u dolarima skupljom za ulagače koji drže druge valute.

Ipak, u međuvremenu su kineski podaci pokazali rast potrošačkih cijena treći mjesec zaredom, dok su proizvođačke cijene nastavile da padaju, signalizirajući poboljšanu domaću potražnju.

Dalja potpora dolazi iz očekivanja da će Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici, poznati pod zajedničkim nazivom OPEC+, produžiti rezove u snabdijevanju na drugu polovinu godine.

Irak, drugi po veličini proizvođač OPEC-a, predan je dobrovoljnom smanjenju proizvodnje nafte koje je dogovorila grupa proizvođača, rekao je njegov ministar nafte državnoj novinskoj agenciji u nedjelju.

Komentari su uslijedili nakon ministrove sugestije da je Irak napravio dovoljno dobrovoljnih smanjenja i da neće pristati ni na kakva dodatna koje je predložila šira grupa OPEC+ na sastanku u junu.

OPEC+ je prethodno prozvao Irak zbog proizvodnje veće od njegove kvote proizvodnje u prva tri mjeseca ove godine. Bagdad je pristao da kompenzuje dodatnim smanjenjem proizvodnje tokom ostatka godine, objavila je grupa.

OPEC je danas objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u petak ostao gotovo nepromijenjen u odnosu na prethodni dan, na 84,29 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS