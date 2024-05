Nastavnici da se zaštite od pritisaka i ne daju nerealne ocjene

Podgorica, (MINA) – Ocjenjivanje učenika bilo bi mnogo lakše kada ne bi bilo pritisaka na nastavnike, kazali su iz Sindikata prosvjete (SPCG) i poručili da je krajnje vrijeme da nastavnici počnu da se sami štite od pritisaka da daju nerealne ocjene.

Iz SPCG su, u otvorenom pismu prosvjetnim radnicima, naveli da se još jedna nastavna godina privodi kraju i da je najstresniji dio nastavničkog posla uveliko u toku – ocjenjivanje i zaključivanje ocjena.

“Najveći dio nastavnika će reći da je baš ocjenjivanje učenika najteži dio našeg posla. Međutim, kada ne bi bilo pritisaka na nas, ocjenjivanje bi bilo mnogo lakše”, piše u pismu.

Navodi se da pri kraju školske godine postaju sve jači pritisci od učenika, njihovih roditelja, a nerijetko i od uprava škola, da se učenicima daju veće ocjene, one koje oni svojim radom i zalaganjem nijesu zaslužili.

“Najgore i najteže je kada na nas pritisak vrše pojedine kolege, koje hoće preko ocjene i uspjeha učenika da zadobiju određene poene i simpatije od strane pojedinih roditelja”, kazali su iz Sindikata.

Iz SPCG su naglasili da se tu, najčešće, zaboravljaju djeca „običnih“ roditelja, skromnih ljudi koji vjeruju u objektivnost školskog sistema i koji očekuju da će njihovi nastavnici ocjenjivanje završiti korektno.

“Ali smo, nažalost, vrlo predusretljivi i ažurni da poguramo djecu „moćnih“ ili agresivnih roditelja, koji hoće, pošto-poto, bolji uspjeh za svoju djecu, ne obazirući se da li su djeca zaslužila ili ne”, piše u pismu.

Navodi se da, po pravilu, takvi roditelji brzo zaborave nastavnike.

“A gorak ukus ostaje među kolegama u školi. Neobjektivno ocjenjivanje je, u značajnoj mjeri, doprinijelo da se kod djece i u javnosti počne urušavati dostojanstvo naše profesije”, rekli su iz SPCG.

Kako su kazali, nastavnici su djelimično krivi za to.

“Veliki broj nezasluženih Luča, koje nijesu mjerilo rada pojedinih škola, niti mjerilo znanja naših učenika, nijesu doprinijele da kvalitet obrazovnog sistema bude bolji”, rekli su iz SPCG.

Oni su istakli da su lažni uspjesi i ocjene „medveđa usluga“ i djeci i školstvu.

“Znanje se ne stiče kroz papir, već napornim radom. Lažno znanje i uspjesi se otkriju na prvoj narednoj stepenici kroz nastavak školovanja, a cijenu plaćaju i učenici i društvo”, navodi se u pismu.

Iz SPCG su poručili da još niko nije postao stručnjak sa nezasluženom diplomom i nerealnim ocjenama.

“Krajnje je vrijeme, poštovane koleginice i kolege, da se mi nastavnici sami počnemo štititi od pritisaka da dajemo nerealne ocjene i štancujemo nezaslužene uspjehe”, rekli su iz SPCG.

Kako su naveli, ako su nastavnici jedinstveni i složni, svaku ocjenu, koja je data objektivno i korektno izvedena, mogu odbraniti na sjednicama Odjeljenjskih vijeća.

Iz SPCG su kazali da nastavnici prvo treba da ispoštuju član 88 stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, koji kaže da Odjeljenjsko vijeće sačinjavaju nastavnici, vaspitači i stručni saradnici koji učestvuju u izvođenju obrazovno-vaspitnog rada u odjeljenj.

“Direktori i pomoćnici direktora nijesu članovi Odjeljenjskih vijeća. Međutim, oni često prisustvuju sjednicama Odjeljenjskih vijeća i utiču na zaključivanje ocjena”, dodali su iz SPCG.

Navodi se da Odjeljenjsko vijeće, po članu 90 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, između ostalog, utvrđuje zaključne ocjene na kraju klasifikacionih perioda, odlučuje o vaspitnim mjerama i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom ustanove.

“Ali, Odjeljenjsko vijeće nema pravo da preglasavanjem prepravlja ocjene koje su ispravno zaključene i izvedene”, istakli su iz SPCG.

Kako su rekli, ako treba, korisnije je da sami učenicima, u učionici, radi daljeg podsticaja, daju povoljniju ocjenu, nego da se to rade van učionice, preglasavanjem na Odjeljenjskom vijeću.

“Zato, koleginice i kolege, budimo složni i objektivni. Ne dozvolimo da interesi pojedinih roditelja i učenika preovladaju i da mi, zarad njihovih interesa, vršimo pritisak jedni na druge i na taj način rušimo autoritet svojih kolega”, poručili su iz SPCG.

Kako su rekli, nesvjesno se ruši autoritet škole, pa i samih nastavnika.

“Samo složno i jedinstveno možemo povratiti ugled naše profesije. Počnimo od ocjenjivanja, koje mora biti transparentno i nepristrasno, ali bez pritisaka”, zaključuje se u pismu SPCG.

