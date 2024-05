Boston na korak od finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona pobijedili su Klivlend 109:102 i poveli 3:1 u polufinalu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Boston su do pobjede vodili Džejson Tejtum sa 33 i Džejlen Braun sa 27, dk je Džru Holidej meč završio sa 16 poena.

U ekipi Klivlenda najbolji je bio Darijus Garland sa 30 poena.

Meč su propustili Donovan Mičel i Džeret Alen.

U Zapadnoj konferenciji, Oklahoma je slavila protiv Dalasa 100:96 i izjednačili na 2:2.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Šaj Gildžes-Aleksander sa 34, Čet Holmgren dodao je 18, a poen manje Lu Dort 17.

U ekipi Dalasa najefikasniji je bio Pi Džej Vašington sa 21, dok je Luka Dončić imao tripl-dabl učinak – 18 poena, 12 skokova i deset asistencija.

Naredne utakmice biće odigrane u noći između srijede i četvrtka, a domaćini će biti Boston i Oklahoma.

