SC Derbi startovao pobjedom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija ostvarili su pobjedu na startu polufinala plej-ofa Prve A muške crnogorske košarkaške lige.

SC Derbi je danas u Kući košarke savladao Teodo 89:61.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je David Mirković sa 18 poena, dok su po 12 dodali Vasilije Baćović i Igor Drobnjak.

U ekipi iz Tivta najbolji je bio Nikola Tadić sa 17 poena, a dvocifreni su bili još Aleksandar Kartalović sa 12 i Petar Kusovac sa deset.

Polufinalna serija igra se na dvije pobjede.

Drugi meč na programu je u srijedu, u tivatskoj dvorani Župa (17.30).

U drugom polufinalu, Budućnost Voli će sjutra u 19 sati ugostiti Sutjesku.

