Nastavak zajedničkih projekata i dobre saradnje sa ReSPA-om

Podgorica, (MINA) – Vlada i Ministarstvo javne uprave (MJU) i dalje će snažno podržavati tim Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) u implementaciji programa rada za unapređenje kapaciteta javne uprave, poručio je resorni ministar Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz MJU, direktorica ReSPA-e Maja Handjiska Trendafilova ugostila je danas Dukaja, državnog sekretara Naima Đokaja, generalnu direktoricu za strateško planiranje u javnoj upravi Mariju Hajduković i šeficu kabineta Milicu Pajović.

Dukaj je zahvalio ReSPA-a timu na dosadašnjoj podršci.

“Vi ste dio nas” istakao je Dukaj i naglasio da će Vlada i MJU i dalje snažno podržavati ReSPA tim u implementaciji programa rada za unapređenje kapaciteta javne uprave.

On je poručio da očekuju podršku ReSPA-e i ubuduće, ne samo u procesu pristupanja Evropskoj uniji, već i osnaživanju kapaciteta za ispunjavanje obaveza kad Crna Core postane članice Unije.

Handjiska Trendafilova istakla je plodnu saradnju između MJU i ReSPA-e, posebno u oblasti digitalizacije, pružanja usluga, evropskih integracija i upravljanja kvalitetom – implementacija CAF modela.

„Ovogodišnji dinamičan plan rada u oblasti interoperabilnosti, sajber bezbjednosti, upravljanja kvalitetom i klasterima pregovaračkih poglavlja, kao i raznovrsnim programima mobilnosti oblikovani su prema potrebama timova javne administracije regiona“, rekla je Handjiska Trendafilova.

Ona je poručila da će i ove godine biti na usluzi timovima javne administracije i Vlade Crne Gore na evropskom putu.

Iz Ministarstva su naveli da je Dukaj, zajedno sa delegacijom, obišao nove prostorije ReSPA-e i razgovarao sa zaposlenima.

Handjiska Trendafilova je na kraju posjete naglasila da su vrata ReSPA prostorija otvorena za MJU za organizovanje događaja.

