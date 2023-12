Nagrađeni najbolji studenti Podgorice

Podgorica, (MINA) – Najboljim studentima Podgorice danas su, u okviru proslave Dana oslobođenja Glavnog grada 19. decembra, uručene studentske nagrade za ovu godinu.

Kako je saopšteno iz Glavnog grada, nagrade su dobili Danijela Fatić, Jovana Veljović, Jelena Ćuković, Milica Komnenović, Vuk Slavić, Vučić Filipović, Jovan Dabović, Ana Novaković, Jasmina Lucević, Marko Ivanović, Mia Đoković, Marija Grujić i Vladimir Tiodorović.

Među nagrađenim studentima su i Miloš Laković, Maja Jeremić, Sofija Kirsanov, Sara Lukovac, Daniela Popović, Marko Đurić, Sara Jovanović, Sergej Pavlović, Nataša Petrović, Ksenija Lukić, Ljiljana Radunović, Vasilisa Lađić, Jovan Raičković, Aleksa Savković, Nikola Vojinović i Jelena Martinović.

Gradonačelnica Podgorice Olivera Injac rekla je da ulaganje u znanje predstavlja ulaganje u sebe i u budućnost.

“Hvala vam što ulažete u sebe i u budućnost Podgorice i Crne Gore”, dodala je Injac.

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović rekla je da nema sumnje da su među nagrađenim studentima budući lideri Podgorice i Crne Gore

“Gledajući sada u vas, gledam u budućnost ovoga grada i države, i jasno mi je da će, uprkos svemu što opterećuje naše društvo pa i cjelokupnu današnju civilizaciju, ta budućnost biti svijetla”, dodala je Borovinić Bojović.

Predsjednik Komisije za dodjelu studentskih nagrada Veselin Mićanović istakao je da su upravo studenti svijetla tačka društva.

“Vi svojim radom, zalaganjem, upornošću, dajete snagu svima nama da smo na pravom putu i da vrijedi ulagati u vas”, istakao je Mićanović.

Studentkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore Sofija Kirsanov navela je da ne postoji veće priznanje za akademski uspjeh od nagrade koja se uručuje 19. Decembra.

“Ovaj svijetli datum nas obavezuje da, mi, prvi među jednakima, kroz širenje i primjenu svoga znanja nastavimo borbu hrabrih boraca Prve Bokeljske Narodno-oslobodilačke udarne brigade, Devete crnogorske brigade, Lovćenskog i Zetskog odreda”, poručila je Kirsanov.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS