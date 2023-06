Nacrt zakona o Vladi dostavljen EK na ocjenu

Podgorica, (MINA) – Crnogorske vlasti uputile su Nacrt zakona o Vladi Evropskoj komisiji (EK) na ocjenu, rekla je portparolka EK Ana Pisonero Hernandez.

Pisonero Hernandez je kazala da je procjena nacrta zakona još u toku, prenosi portal RTCG.

“Evropska komisija će svoje komentare prenijeti nadležnima čim procjena bude završena”, navela je Pisonero Hernandez.

Savjet za reformu javne uprave krajem prošle godine usvojio je zaključak kojim se obavezuje Ministarstvo javne uprave da Nacrt zakona o Vladi dostavi EK radi davanja mišljenja.

Nacrt zakona o Vladi uređuje njen sastav, mandat, organizaciju, način rada, odlučivanje, odnos sa drugim državnim organima i druga pitanja od značaja za njen rad.

