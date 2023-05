Na više lokacija na sjeveru oduzeto oružje

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su u Plavu, Andrijevici i Petnjici oduzeli više komada oružja i municije, a protiv tri osobe podnijeli su krivične prijave.

Iz Uprave policije je saopšteno da su njihovi službenici u Andrijevici i Petnjici oduzeli više komada oružja i podnijeli jednu krivičnu prijavu.

Kako su naveli iz policije, pretresom u mjestu Trepča pronađena su dva komada vatrenog oružja, lovački karabin i lovačka puška, za koje je vlasnik imao oružne listove.

„Oružje je preventivno oduzeto jer se radi o osobi koje je prethodno procesuirana zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, nakon postupanja policije po prijavi o šenlučenju i prijetnjama u Petnjici, jedna osoba predala lovačku pušku za koju nije posjedovala oružni list, kao i pištolj marke CZ kalibra 7,65 milimetara.

„Protiv te osobe je u redovnom postupku, po nalogu tužioca, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija“, kazali su iz policije.

Njihovi službenici su ranije, na području opštine Plav, oduzela četiri puške, veće količine municije, RAP sa tri okvira za oduzetu pušku i lovački nož.

Policija je, kako se navodi, došla do sumnje da su dvije osobe, od kojih je jedna maloljetna, iz kuće iznosili automatsku pušku i odlazili na obližnju planinu kako bi vježbali gađanje.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu koji je naložio da se te osobe uhapse, zbog sumnje da su izvršile krivična nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni tužiocu na dalju nadležnost.

