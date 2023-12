Na UCG-u akreditovan još jedan studijski program na engleskom jeziku

Podgorica, (MINA) – Na Univerzitetu Crne Gore (UCG) akreditovan je master studijski program Informaciona bezbjednost na engleskom jeziku, kazali su iz te obrazovne ustavnove.

Iz UCG-a su naveli da je akreditaciju tog master programa, čiji je nosilac Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije UCG-a, odobrila Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

“Informaciona bezbjednost je drugi studijski program Univerziteta Crne Gore u sklopu kojeg će studenti pohađati nastavu i polagati ispite na engleskom jeziku”, rekli su iz UCG-a.

Oni su kazali da je trajanje tog master programa dvije godine, u obimu od 120 ECTS, kao i da njegov značaj leži u implementaciji ključnih nacionalnih strategija.

“Informaciona bezbjednost je, prema tim strategijama, prepoznata kao ključni faktor za stvaranje stimulativnog ambijenta neophodnog za kontinuirani ekonomski razvoj i digitalnu tranziciju”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, program je usklađen sa strateškim okvirom drugih evropskih država koje smatraju razvoj obrazovnih modula u oblasti informacione bezbjednosti neizostavnim operativnim ciljem.

Iz UCG-a su rekli da ta inicijativa ima za cilj da osigura inkluzivan odgovor na rizike koji proizlaze iz (zlo)upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija.

“Univerzitet Crne Gore ostaje snažno posvećen unapređenju kvaliteta obrazovanja i proširenju ponude studijskih programa, u skladu sa rastućim potrebama savremenog društva”, poručuje se u saopštenju.

