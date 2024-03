MZD: Marinović prekršio zakonske procedure i zloupotrijebio službeni položaj

Podgorica, (MINA) – Komisija za kontrolu rada zdravstvenih ustanova utvrdila je da je direktor Montefarma, Goran Marinović, u prethodne dvije godine prekršio niz zakonskih akata, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Kako su kazali iz Ministarstva, prema nalazima Komisije koju je osnovao taj resor, Marinović je više puta prekršio zakone o zdravstvenoj zaštiti i o radu, Pravilnik o bližim uslovim za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i saradnika, kao i Statut i pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Montefarma.

“Utvrđeno je da Montefarm finansijske transakcije i poslovne aktivnosti u svim materijalnim aspektima nije sprovodio u skladu sa zakonima o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, o državnoj imovini, o javnim nabavkama, Zakonom o obligacionim odnosima, kao i drugim propisima”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je utvrđeno i da je Marinović, mimo finansijkog plana ustanove i Pravilnika o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta, potrošio oko 1,5 miliona EUR za usluge Agencije za ustupanje zaposlenih, što je u svom nalazu konstatovala i Državna revizorska institucija (DRI).

Kako su dodali iz tog Vladinog resora, Marinović je mimo obaveznih internih procedura dodjeljivao svakog mejseca istim zaposlenima određene finansijske nadoknade, bez ikakvog obrazloženja i utemeljenja u Odluci.

“Prema preliminarnim procjenama u ovu svrhu utrošeno je oko 200 hiljada EUR, a samo tokom prošle godine Marinović je potpisao 160 odluka o stimulacijama po različitim osnovama”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je na osnovu uvida u dokumentaciju utvrđeno da je tokom 2022. i prošle godine Marinović preuzeo dug od oko 210 hiljada EUR veledrogerije Medicalana po osnovu Ugovora o cesiji, a da pritom prema tom privatniku u tom trenutku Montefarm nije imao dugovanja.

Iz Ministarstva su podsjetili da je iste nepravilnosti u svom izvještaju utvrdila i DRI, te da je nalaz uputila tužilaštvu na dalje postupanje.

Kako su naveli, Izvještaj, koji je upućen na Izjašnjenje Marinoviću, sadrži preko 30 nepravilnosti koje konstatovala Komisija Ministarstva.

“Ministarstvo zdravlja pod rukovodstvom ministra Vojislava Šimuna neće biti predmet farmaceutskog niti bilo kog drugog interesnog lobija, a takve insinuacije predstavljaju plod pukih neutemeljenih konstrukcija uvrijedjene strane”, poručili su iz tog resora.

Oni su istakli da su razlozi za potencijalne smjene u zdravstvenom sistemu isključivo utemeljeni na profesionalnim, etičkim ali i standardima dobrog i zakonitog poslovanja.

“Stoga je zabrinjavajuće što u odbrani smijenjenih rukovodilaca zdravstvenih ustanova učestvuju isključivo politicke partije, sto opet govori o načinu njihovog postavljenja”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su poručili da politička pripadnost ne smije biti determinišuća stavka u selekciji menadžera zdravstvenih ustanova, već profesionalni i ljudski integritet.

“To je maksima djelovanja ministra zdravlja, pa bilo kakve manipulacije u tom smislu smatramo neprimjerenim”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su dodali da je rad Šimuna, od početka mandata, potpuno transparentan i principijelan i dostupan reviziji premijera Milojka Spajića i svih građana Crne Gore.

“U tom kontekstu na istu ne treba da ima ekskluzivitet samo jedan politički subjekat bez obzira na njegovu veličinu ili parlamentarni status koje su uvijek promjenljivog karaktera”, zaključuje se u saopštenju.

