MVP: Propust u prezentaciji Crne Gore na sajmu u Kini ispravljen

Podgorica, (MINA) – Propust u prezentaciji Crne Gore na privrednom sajmu u Kini ispravljen je, a crnogorska zastava i naziv države vidno su istaknuti kod vina iz Crne Gore i fotografija Bokokotorskog zaliva i Kotora, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Na društvenim mrežama ranije je objavljena fotografija sa sajma vina u kineskoj provinciji Guangdžou, na kojoj su na štandu Srbije prikazane fotografije crnogorskih opština.

Iz MVP su obavijestili javnost da je, nakon reakcije tog resora, a posredstvom Ambasade Crne Gore u Pekingu, taj, kako su naveli, ozbiljan propust, u kratkom roku, ispravljen.

U saopštenju MVP navodi se da na sajmu u Guangdžou, koji se održava od 15. oktobra do 4. novembra, učestvuje privatna kompanija koja je pod-distributer ovlašćenog zastupnika proizvođača vina iz Crne Gore i Srbije za kinesko tržište, uključujući i vina “Plantaže” iz Crne Gore.

“Nakon utvrđivanja svih neophodnih činjenica i reakcije MVP, od strane organizatora je vidno označen naziv države i istaknuta zastava Crne Gore u dijelu štanda gdje su izložena vina iz naše države i gdje su prikazane fotografije Bokokotorskog zaliva i Kotora”, kazali su iz Ministarstva vanjskih poslova.

Kako su dodali, nakon više reakcija MVP, potvrđeno im je i da je u toku demontaža postavke na kojoj se, kao dio štanda Srbije, nalaze fotografije crnogorskih opština.

“Organizatori sajma su, za sada, usmenim putem uputili izvinjenje zbog nedopustivog propusta koji je napravljen”, kazali su iz MVP.

Oni su istakli da će dodatno reagovati prema svim uključenim stranama, kako bi ukazali na neprihvatljivost takvog postupanja.

“Koje je, s pravom, dovelo do reakcije naših građana”, kaže se u saopštenju.

Iz MVP su zahvalili odgovornim pojedincima koji su ukazali na nedopustiv propust, na koji je, kako su naglasili, MVP promptno reagovalo i spriječilo pokušaj manipulacije i daljeg dezinformisanja, kako učesnika i posjetilaca sajma, tako i šire javnosti.

