MUP: Zbog nevremena podići nivo operativne spremnosti

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) pozvalo je sve učesnike u sistemu zaštite i spašavanja da podignu nivo operativne spremnosti zbog nevremena koje se očekuje sjutra u Crnoj Gori.

Iz tog resora su rekli da je Direktorat za zaštitu i spašavanje, na osnovu izvještaja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, poslao upozorenje svim učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja i ukazao na potrebu podizanja operativne spremnosti.

Iz MUP-a su objasnili da se sjutra očekuje jako jugozapadno strujanje, u drugom dijelu dana mjestimično jaka kiša, pljuskovi i grmljavinski procesi.

Navodi se da se na teritoriji Crne Gore, u jutarnjim satima očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će prvo usloviti kišu na jugozapadu, zatim će se padavine proširiti i na ostale predjele.

Kako se dodaje, u drugom dijelu dana očekuju se intenzivnije padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode.

“Vjetar će biti južni, umjeren do jak, ponegdje u višim predjelima na sjeveru na udare i olujne jačine”, naveli su iz MUP-a.

Prema njihovim riječima, duž obale se očekuju jači talasi, pa će more biti talasasto do jače talasasto.

“Kao posljedica obilne kiše lokalno su mogući kratkotrajni problemi sa obilnom količinom vode -flashflood efekti posebno u urbanim sredinama, na bujičnim tokovima i duž saobraćajnica koje presjecaju planinske kosine”, upozorili su iz MUP-a.

