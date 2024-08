MUP: Situacija sa požarima sve složenija, kompletan sistem zaštite stavljen u funkciju

Podgorica, (MINA) – Situacija sa požarima u Crnoj Gori je sve složenija, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), navodeći da je kompletan sistem zaštite i spašavanja stavljen u funkciju.

„Iako su Direktorat za zaštitu i spašavanje i ostali subjekti u sistemu preduzeli neophodne preventivne mjere i radnje, situacija sa požarima na teritoriji Crne Gore ovih dana postaje sve složenija“, kazali su iz MUP-a.

Kako su naveli, svi apeli, zabrane loženja vatre na otvorenom prostoru i brojne druge aktivnosti nijesu dale očekivani rezultat.

“Nažalost, neodgovorni pojedinci ovih dana, skoro sinhronizovano, na cijeloj teritoriji države, izazivaju požare koji pričinjavaju znatnu štetu po eko sistem Crne Gore, a pri tom ugrožavaju i ljudske živote i materijalna dobra građana“, kaže se u saopštenju

Iz MUP-a su naglasili da je kompletan sistem zaštite i spašavanja stavljen u funkciju sa svim raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim kapacitetima.

Kako su naveli iz tog resora, Direktorat za zaštitu i spašavanje pozvao je u pomoć pripadnike službi zaštite i spašavanja sa sjevera, kako bi pomogle kolegama u centralnom dijelu države u gašenju požara.

„Na taj način smo pojačali resurse za odgovor na najkritičnijim mjestima i obezbijedili smjenjivost vatrogasaca, s obzirom na to da višednevni požari izazvaju i njihovu fizičku iscrpljenost“, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a su pozdravili i pohvalili izuzetnu posvećenost i istrajnost vatrogasaca – spasilaca u borbi sa vatrenom stihijom.

„Danas su ponovo aktivni požari u Podgorici u mjestu Radovče, zatim u opštini Nikšić, lokaliteti Drenoštica, Milojevići, Konjsko, u Danilovgradu Gornji Zagarač, Studeno i Štitovo, kao i u dijelu cetinjske opštine Markovina i u primorskom regionu u opštinama Bar i Budva“, kazali su iz tog resora.

Kako su naveli, požari u ostalim opštinama su slabijeg inteziteta i pod stalnim nadzorom lokalnih službi zaštite i spašavanja.

„Svi požari su, za sada pod kontrolom i ne ugrožavaju ljudske živote i stambene objekte, ali pričinjavaju određenu štetu po ekosistem države“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Direktorat permanetno prati stanje ne terenu i u skladu sa svojim nadležnostima preduzima aktivnosti koje omogućavaju bolji i organizovaniji odgovor u borbi protiv požara.

„U cilju bržeg i efikasnijeg odgovora svakodnevno vršimo osmatranje terena iz vazduha i u komunikaciji sa službama zaštite i spašavanja angažujemo resurse Avio-helikopterske jedinice“, rekli su iz MUP-a.

Oni su zahvalili građanima koji su ovih dana dobrovoljno ili na zahtjev nadležnih službi bili angažovani na gašenju požara.

„Istovremeno pozivamo ukupnu javnost da svoja saznanja o izazivačima požara podijeli sa predstavnicima sistema zaštite i spašavanja pozivom na brojeve 112,123 i 122, a na koje takođe mogu i prijaviti pojavu požara“, dodaje se u saopštenju.

