Mujović gradonačelnik Podgorice

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste koalicije Pokreta Evropa sad (PES) i Demokrata, Saša Mujović, izabran je večeras za gradonačelnika Podgorice.

Za Mujovića je, na drugoj sjednici Skupštine Glavnog grada, glasao 31, protiv su bila dva odbornika, dok je nevažećih listića bilo 17.

Prethodno je za predsjednicu Skupštine Glavnog grada izabrana Jelena Borovinić Bojović.

Na sjednici je konstatovana i ostavka dosadašnje gradonačelnice Podgorice, Olivere Injac.

Mujović je kazao da mu je funkcija gradonačelnika Podgorice velika čast, ali i velika obaveza.

Kako je naveo, motiv im je da kreiraju evropsku Podgoricu i da ona bude pravi reprezent evropske Crne Gore, jer joj to po svemu pripada i to zaslužuje.

“U Podgorici postoje odavno definisani postulati koji se tiču međuvjerske tolerancije, otvorenosti i razmijevanja, to nećemo mijenjati, to ostaje”, poručio je Mujović.

Kako je dodao, lista problema u Glavnom gradu je podugačka.

“Ali čvrsto obećavam u lično i u ime političkih konstituenata vlasti da ćemo sve učiniti da te probleme pokušamo riješiti”, rekao je Mujović, dodajući da će vrijeme pokazati koliko će biti uspješni.

On je rekao da bi volio da ima konstruktivan stav opozicije, jer je to važno i njemu i građanima.

“Moju ispruženu ruku i otvorena vrata kabineta imate, radujem se vašim predlozima”, rekao je Mujović.

Mujović je prihvatio sugestiju opozicije da se o budžetu Glavnog grada raspravljiva u janaru i rekao da će o prostornom planu detaljno razmotriti sve sugestije u saradnji sa nadležnim ministarstvom.

Borovinić Bojović je, obrazlažući kandidaturu Mujovića, kazala da se radi o izuzetnom stručnjaku koji se dugi niz godina zalagao za nauku i koji je uvijek nastupao kao profesionalac.

„Njegov doprinos u političkim vodama poznat je kroz funkciju ministra energetike. On je krajnje transparentan i sigurna sam da će u takvom maniru nastaviti profesionalno da obavlja i funkciju gradonačelnika, kao i da će se zalagati za dobro svih građana Podgorice“, kazala je Borovinić Bojović.

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Klikovac rekao je da se nada da će u novom sazivu vlasti Glavnog grada odnos između gradonačelnika i podgoričkog parlamenta biti bolji, nego što je to bilo dok je na čelu Podgorice bila Olivera Injac.

„Predlažemo da po brojnim pitanjima imamo konstruktivni dijalog“, rekao je Klikovac, navodeći da su u prethodnih godinu predložili desetine ideja, ali da gotovo ništa od toga nije izglasano.

Klikovac je poručio da na teme iz kampanje treba staviti tačku i okrenuti se onime što čeka Podgoricu, dodajući da će oni kao opozicija biti konstruktivni.

Odbornik Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić zahvalio je bivšoj gradonačelnici Injac zato što je bila dobra gradonačelnica i zato što je, kako je naveo, bila prva koja je preuzela da vodi grad nakon dugogodišnje vladavine sistema koji je bio uigran.

Injac je, kako je rekao, uspjela da stvari u Glavnom gradu postavi na zdrave osnove i postigne velike rezultate za kratak period.

Čarapić je naveo da je politika okrutna igra i da je u toj igri Injac istrpjela dosta udaraca.

„Drago mi je što smo imali promjenu retorike prema novom gradonačelniku Mujoviću“, rekao je Čarapić, dodajući da „niski udarci“ na Injac nijesu bili na mjestu i da mu je drago što se ta retorika mijenja.

Čarapić je poručio da je Mujović ne samo akademik, već i operativac, navodeći da je on u energetici napravio iskorak i sve postavio na noge.

„Nadam se da ćemo tu dobru energiju koju je on dao kao ministar moći da pretočimo i u Glavni grad“, rekao je Čarapić.

Odbornik Socijaldemokrata Miloš Mašković poželio je uspješan rad Mujoviću, navodeći da će biti uspješan ukoliko bude radio sve suprotno u odnosu na Injac.

„Ja se nadam da nećete okretati glavu. U svima nama ćete imati podršku za sve inicijative koje su dobre za naše građane i grad“, rekao je Mašković, navodeći da su tu da mu „za početak pruže ruku“.

Kako je dodao, kada god skrene sa puta kojim bi trebalo da ide u upravljanju Glavnim gradom, Mujović će naići na oštru kritiku.

Dragutin Vučinić Iz Pokreta za Podgoricu kazao je da su odluku donijeli samostalno i u skladu sa onim što su želje njihovih glasača.

„Tvrdim da smo donijeli odluku koju su željeli naši birači. Nije je niko drugi donio, nego oni, a mi smo je samo potpisali sinoć“, kazao je Vučinić.

On se zahvalio kolegama iz Građanskog pokreta URA što su zajedno sa njima iznijelu borbu ljudski i pošteno, dodajući da mu je žao što oni nisu na strani sa njima i što nijesu mogli doći do zajedničkog rješenja.

„Mi smo imali pravo na svoj put i mi smo ga izabrali“, naveo je Vučinić.

Odbornica GP URA Milena Vuković kazala da je u crnogorskom političkom životu često prisutna situacija da “ljudi izdaju jedni druge”.

“Garantujem vam da ljudi koji su glasali za našu listu nijesu glasali da vi danas podržite Mujovića za gradonačelnika”, kazala je Vuković, obraćajući se Vučiniću.

Kako je dodala, sporno je što ta odluka o podršci vlasti u Podgorici nije donijeta na pošten način.

“Ovo je isključivo bila igra (predsjednika države Jakova) Milatovića koji je osjetio momenat da se svrsta na jednu stranu i on je izabrao stranu kojoj pripada. Možda je naša krivica što to nijesmo vidjeli od početka”, rekla je Vuković.

