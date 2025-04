Saradnjom će dodatno osnažiti Ulcinj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zajedničkim djelovanjem Skupštine i opštine Ulcinj dodatno će se osnažiti ta lokalna samouprava i doprinijeti izgradnji prosperitetnog društva, ocijenio je predsjednik parlamenta, Andrija Mandić.

On je u čestitki povodom Dana Opštine kazao da je Ulcinj grad nadaleko poznat po izuzetnom turističkom značaju, očaravajućim prirodnim ljepotama i bogatom kulturno-istorijskom nasleđu i predstavlja jedinstven simbol multietničke harmonije i bogatstva različitosti, čiju ljepotu Crna Gora ponosno njeguje vijekovima.

“Vjerujem da ćemo zajedničkim djelovanjem dodatno osnažiti Ulcinj kao primjer uspješne budućnosti koju želimo za sve nas”, naveo je Mandić.

Prema njegovim riječima, saradnjom između Skupštine i lokalnih uprava zajedno ćemo dodatno doprinijeti izgradnji prosperitetnog, stabilnog i harmoničnog društva.

On je čestitku uputio predsjedniku Opštine Ulcinj Genciju Nimanbegu, predsjednici Skupštine opštine Ivani Popović, kao i svim građanima i građankama Ulcinja povodom Dana Opštine.

“Još jednom, čestitam vama i svim stanovnicima Ulcinja Dan Opštine, uz želje za dalji napredak i blagostanje“, zaključio je Mandić.

