Za stipendije i studentske kredite više od 812 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) obezbijedilo je 812,64 hiljade EUR za isplatu stipendija i studentskih kredita za april studijske 2024/2025. godine, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je za isplatu studentskih kredita za april obezbijeđeno 658,14 hiljada EUR.

“Rata studentskog kredita kreće se od 150 EUR do 215 EUR, u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija”, navodi se u saopštenju MPNI.

Dodaje se da se studentski krediti isplaćuju prema početnom slovu prezimena, i to u filijalama Addiko banke (A,B,C,Č,Ć,D,Đ,DŽ,E,F,G,H,I,J,K,L,LJ), NLB banke (M,N,NJ,O,P) i Erste banke (R,S,Š,T,U,V,Z,Ž).

Iz MPNI su kazali da je za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za april obezbijeđeno 154,5 hiljada EUR.

“Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 EUR, a za najbolje studente 300 EUR”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke.

