Radulović: Trudićemo se da spriječimo koncesiju Aerodroma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikat Aerodroma Crne Gore će se, prema riječima njegovog predsjednika, Damjana Radulovića, institucionalnim i vaninstitucionalnim načinima borbe truditi da spiječi stavljanje aerodroma pod koncesiju.

On je podsjetio da su ispred oba sindikata Aerodroma Crne Gore uputili dopis svim političkim subjektima u Crnoj Gori tražeći da se prema problematici stavljanja aerodroma pod koncesiju odnose sa dužnim poštovanjem, prenosi Mediabiro.

„Igrati se sa sudbinama hiljadu ljudi i njihovih porodica, ali i ljudi koji indirektno zavise od poslovanja Aerodroma Crne Gore je preveliki zalogaj za ovakav način postupanja prema preduzeću od kapitalnog nacionalnog interesa. Pozivam sve odgovorne političke subjekte u Crnoj Gori da nam se obrate, da pokušamo da nađemo zajednički jezik, da naše argumente zašto mislimo da Aerodromi Crne Gore ne treba da idu u koncesiju ispostavimo i da se nadamo da će neko da odgovori“, rekao je Radulović na konferenciji za novinare pod nazivom Aerodromi nijesu na prodaju.

Konferenciju su organizivali Unija slobodnih sindikata sa Sindikatom saobraćajnih djelatnosti, Nezavisnim sindikatom Aerodroma Crne Gore i Sindikatom Aerodroma Crne Gore.

Radulović je kazao da u slučaju da se niko ne oglasi po tom pitanju, to mogu smatrati neodgovornom politikom prema onom što je nacionalni interes Crne Gore, te će se uz ono što im dozvoljavaju institucionalni i vaninstitucionalni načini borbe truditi da spriječe tu koncesiju.

On je ukazao na to da Aerodromi Crne Gore posluju pozitivno.

„Prošle godine smo imali deset miliona čistog profita. Kada imate toliki profit postavlja se pitanje zašto se to ovog trenutka ne ulaže u razvoj Aerodroma Crne Gore, zašto ovog trenutka nemamo još jednu parking poziciju koja bi nam olakšala ovu ljetnju sezonu, zašto nijesmo sanirali terminal i sve one stvari za koje su nas nekada kritikovali. To nije do zaposlenih koji rade i mimo onoga što su zakonske norme u ACG od 50 sati nedjeljno“, rekao je Radulović.

Radnici, kako je kazao, probijaju sve ono što su zakonske norme da bi uspjeli da se na kraju sezone prikaže nevjerovatan profit ACG, a koji se koristi da bi se budućem koncesionaru prikazao kao izuzetno privlačan.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USSCG), Srđa Keković, kazao je da trenutno pokušavaju da prikupe 55 hiljada potpisa punoljetnih građanki i građana Crne Gore kako bi obavezali Skupštinu da raspiše državni referendum sa referendumskim pitanjem – Da li ste za to da Vlada i Skupština Crne Gore donesu zakon kojim će se garantovati da određeni privredni subjekti ostanu trajno u većinskom vlasništvu države?

„Nijesmo protiv privatno-javnog partnerstva, ali mislimo da privredni subjekti od nacionalnog interesa moraju zarad građanki i građana Crne Gore i zarad budućih generacija biti u vlasništvu naše države. Ovako važni procesi se moraju odvijati transparentno i moraju biti inkluzivni. Sa sigurnošću mogu reći da ni jedan ni drugi element u slučaju koncesije nad aerodromima nijesu ispunjeni“, naveo je Keković.

Predsjednik Sindikata saobraćajnih djelatnosti, Veselin Pantović, rekao je da saobraćajni sistem znatno zaostaje za saobraćajnim sistemom kako razvijenih, tako i susjednih zemalja.

„Zato čudi odluka i intencija Vlade da tako značajne kapacitete nastoje da otuđe iz svog vlasništva i daju ih na upravljanje drugim entitetima. Ovih dana mogli smo da čujemo izjavu aktuelnog ministra pomorstva, Filipa Radulovića da je prodaja i podjela dijela luke Bar bila velika greška i će Vlada učiniti sve da tu grešku ispravi. Međutim, ta greška je neispravljiva zato što je prošlo 15 godina od podjele luke, a luka nije imala pravilan i jedinstven razvoj i nije imala pravilno pozicioniranje na tržištu lučkih usluga kao najbliže veze Mediterana i srednje jugoistočne Evrope“, kazao je Pantović.

On je poručio da ne treba dozvoliti da kroz 15 godina neki novi ministar saobraćaja u Vladi dođe do zaključka da je izdavanje Aerodroma Crne Gore pod koncesiju bila greška.

Predsjednik Nezavisnog sindikata Aerodroma Crne Gore, Milivoje Dragićević, podsjetio je na sve dopise koje su po pitanju Aerodroma Crne Gore uputili nadležnim institucijama, sa posebnim osvrtom na dokaze o postojanju korupcije koje su uputili Agenciji za sprečavanje korupcije.

