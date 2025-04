Vremenska prognoza: Danas na jugu sunčano, u ostalim djelovima promjenljivo

Podgorica, (MINA) – Na jugu Crne Gore danas će biti pretežno sunčano, povremeno uz slabu i umjerenu oblačnost.

U ostalim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz mogućnost za rijetku pojavu kratkotrajno slabe kiše.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar je slab do umjeren, promjenljiv.

Najviša dnevna temepratura vazduha od deset do 21 stepen.

